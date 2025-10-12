Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Inauguracja roku akademickiego "W Sercu"

Region Piotr Kołodziejski

Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Studenci, wykładowcy oraz pracownicy szczecińskich uczelni wezmą w niedzielę udział w inauguracji roku akademickiego w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.
Uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Wiesław Śmigiel.

- Jako chrześcijanie i katolicy chcemy zawierzać Bogu cały proces zdobywania wiedzy, wzrastania i rozwijania się człowieka - mówi duszpasterz akademicki, chrystusowiec ks. Mateusz Socha. - My wiemy, że człowiek to nie tylko ciało z intelektem, ale również i dusza. Ufamy, że rozwój całego człowieka to również troska o wymiar duchowy.

Początek mszy świętej w sanktuarium u szczecińskich chrystusowców przy placu Zwycięstwa o godzinie 20.00.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
