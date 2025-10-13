Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Cmentarze zapełniają się przed dniem Wszystkich Świętych

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Do Wszystkich Świętych pozostały jeszcze 3 tygodnie. Na świnoujskim cmentarzu już trwają porządki.
Mieszkańcy odwiedzają groby bliskich, by jeszcze w przyjemnej październikowej aurze zadbać o porządek.

- Sprzątamy, bo dzisiaj dobra pogoda jest ładna, no i trzeba posprzątać wszystkie groby. - Przeważnie liście się grabi. Właśnie muszę coś skombinować takiego, żeby taki środek, żeby błyszczał się ten kamień. - Szoruję właśnie, bo jest bardzo zabrudzony. Mrozu nie ma, to jeszcze nie jest tak źle. - Mamy piękną chryzantemę, drobnokwiatową, wielokolorową i mamy piękne kompozycje. Z wrzosem, z kapustą, z gałązkami, robimy je sami - mówią mieszkańcy.

W tym roku 1. listopada wypada w sobotę.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Mieszkańcy odwiedzają groby bliskich, by jeszcze w przyjemnej październikowej aurze zadbać o porządek.

