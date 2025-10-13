Doktorzy PUM odebrali swoje habilitacje [ZDJĘCIA]

Prawie 50 osób otrzymało dziś dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

To efekt wielu lat naukowej pracy - przekonywała dr hab. n. med. Edyta Skwirczyńska.- Dlatego, że wszystkie te stopnie przechodzimy bardzo powoli. Jest to takie właśnie piękne zwieńczenie tego, co robiłam przez ostatnie kilkanaście lat - mówi Skwirczyńska.To wielkie święto nauki - mówił rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Leszek Domański.- Jest zawsze aktywny pod względem naukowym. Mamy tu tę efektywność naukową, która jest rozpoznawalna w kraju i wiemy doskonale, jak to jest ważne dla naszych pracowników. Stąd to nasze święto i nasza radość wspólnych osiągnięć naukowych - mówi Domański.Uroczystość odbyła się w szczecińskiej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza.