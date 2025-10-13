Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Doktorzy PUM odebrali swoje habilitacje [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prawie 50 osób otrzymało dziś dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
To efekt wielu lat naukowej pracy - przekonywała dr hab. n. med. Edyta Skwirczyńska.

- Dlatego, że wszystkie te stopnie przechodzimy bardzo powoli. Jest to takie właśnie piękne zwieńczenie tego, co robiłam przez ostatnie kilkanaście lat - mówi Skwirczyńska.

To wielkie święto nauki - mówił rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Leszek Domański.

- Jest zawsze aktywny pod względem naukowym. Mamy tu tę efektywność naukową, która jest rozpoznawalna w kraju i wiemy doskonale, jak to jest ważne dla naszych pracowników. Stąd to nasze święto i nasza radość wspólnych osiągnięć naukowych - mówi Domański.

Uroczystość odbyła się w szczecińskiej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
To efekt wielu lat naukowej pracy - przekonywała dr hab. n. med. Edyta Skwirczyńska.
To wielkie święto nauki - mówił rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Leszek Domański.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od dzisiaj oglądane 48079 razy)
  2. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4752 razy)
  3. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4716 razy)
  4. Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy
    (od 07 października oglądane 4490 razy)
  5. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4474 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nauczyciele świętowali na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Wieczorek
"Pucha dla pełnego brzucha" w Szczecinie. Zdjęcie z pupilem za datek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Miniatury opanowały wody jeziora Rusałka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pół tysiąca dzieci w pływackich zawodach w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty