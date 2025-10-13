Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Tylko 25 procent pacjentów, którzy słyszą diagnozę - nowotwór krwi, znajduje zgodnego dawcę w rodzinie. Pozostali liczą na pomoc dawców niespokrewnionych.
Dlatego tak ważne jest, by coraz więcej osób zgłaszało gotowość podzielenia się bezcennym darem, jakim jest szpik. Idealną okazją, by o tym przypominać, jest obchodzony w poniedziałek Dzień Dawcy Szpiku.

W Polsce zarejestrowano ponad 2 miliony potencjalnych dawców szpiku. Jest to trzecia baza dawców w Europie. W poniedziałek dołączyła do niej Natalia Krzysztoń.

- Uważam, że ja też mogę znaleźć się kiedyś w sytuacji, gdzie będę potrzebowała czy szpiku, czy krwi. To jest tak jakby handel wymienny, ale za darmo - mówi Krzysztoń.

Dawcą można zostać przez cały rok i jest to banalnie proste. Aby zapisać się do bazy wystarczy poświęcić kilka minut - mówi Przemysław Skoneczny z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- W pierwszej kolejności jest oczywiście zadanie kilku pytań. Po tej krótkiej weryfikacji osoba wypełnia kwestionariusz, pobierany jest wymaz z wewnętrznej strony policzków - tłumaczy Skoneczny.

Według danych Fundacji DKMS, co 40 minut ktoś w Polsce słyszy diagnozę: nowotwór krwi, co w skali roku daje 13 tysięcy pacjentów.

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-55 lat, mieszkająca w Polsce, o wskaźniku masy ciała (BMI) powyżej 16,5 i nie wyższym niż 40.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty