Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Świnoujścianie wybiorą nazwę nowej ulicy

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Jej budowa została zakończona, ale sama droga jeszcze nie jest w pełni przejezdna. Chodzi o nową ulicę łącząca świnoujską dzielnicę nadmorską z nabrzeżem. Nazwę nowej drogi wybrać mają sami mieszkańcy.
Nowa droga między portem jachtowym a dzielnicą nadmorską jest gotowa w 99 procentach. Na korzystanie z niej, kierowcy jednak jeszcze poczekają mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Wykonawca poprosił o przedłużenie terminu. Do 3. listopada będą prowadzone tam jeszcze m.in. prace nasadzeniowe - mówi Basałygo.

W ramach inwestycji wzdłuż nowej ulicy powstał chodnik i ścieżka rowerowa. Wkrótce zamontowany będzie także znak z jej nazwą.

- Umownie została nazwana ulicą Nowojachtową. Pojawiły się głosy, że w związku ze swoim położeniem powinna na przykład nazywać się ulicą Parkową. Ostatecznie jak zostanie nazywana ulica zadecydują świnoujscy radni, ale najpierw chcemy zapytać o to mieszkańców - dodaje Basałygo.

Nowa droga ma około 630 metrów długości i 6,5 metra szerokości.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Relacja Joanny Maraszek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od dzisiaj oglądane 48079 razy)
  2. Fabryka polimerów w Policach generuje potężne straty
    (od 09 października oglądane 4752 razy)
  3. W Szczecinie wstrzymano decyzję o orzekaniu niepełnosprawności
    (od 09 października oglądane 4716 razy)
  4. Bogucki: przez Park Narodowy Doliny Dolnej Odry inwestycje napotykają gigantyczne problemy
    (od 07 października oglądane 4490 razy)
  5. Ze Szczecina do Wilna dojedziemy koleją
    (od 10 października oglądane 4474 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Reklama  
Zobacz
  Autreklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dzień Dawcy Szpiku. Każdy może znaleźć się kiedyś w potrzebie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nauczyciele świętowali na sportowo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Wieczorek
"Pucha dla pełnego brzucha" w Szczecinie. Zdjęcie z pupilem za datek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Miniatury opanowały wody jeziora Rusałka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pół tysiąca dzieci w pływackich zawodach w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty