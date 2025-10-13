Świnoujścianie wybiorą nazwę nowej ulicy

Jej budowa została zakończona, ale sama droga jeszcze nie jest w pełni przejezdna. Chodzi o nową ulicę łącząca świnoujską dzielnicę nadmorską z nabrzeżem. Nazwę nowej drogi wybrać mają sami mieszkańcy.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Nowa droga między portem jachtowym a dzielnicą nadmorską jest gotowa w 99 procentach. Na korzystanie z niej, kierowcy jednak jeszcze poczekają mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.- Wykonawca poprosił o przedłużenie terminu. Do 3. listopada będą prowadzone tam jeszcze m.in. prace nasadzeniowe - mówi Basałygo.W ramach inwestycji wzdłuż nowej ulicy powstał chodnik i ścieżka rowerowa. Wkrótce zamontowany będzie także znak z jej nazwą.- Umownie została nazwana ulicą Nowojachtową. Pojawiły się głosy, że w związku ze swoim położeniem powinna na przykład nazywać się ulicą Parkową. Ostatecznie jak zostanie nazywana ulica zadecydują świnoujscy radni, ale najpierw chcemy zapytać o to mieszkańców - dodaje Basałygo.Nowa droga ma około 630 metrów długości i 6,5 metra szerokości.