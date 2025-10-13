Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Rusza powyborcze konstytuowanie Rad Osiedli

Region Adam Wosik

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Mat. Urząd Miasta
Mat. Urząd Miasta
Rozpoczyna się cykl konstytuowania szczecińskich Rad Osiedli.
Procedura ta potrwa do 27 października - zapowiada Urszula Pańka, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej.

- Wyznaczyliśmy dni, w których będzie konstytuowana konkretna Rada Osiedla. Spotkania będą najczęściej o godzinie 17, w dwóch przypadkach jest 18. Każdy z radnych, który dostał się do rady, dostanie informację bezpośrednio. Będzie konstytuowany w tej swojej Radzie Osiedla, która funkcjonuje - mówi Pańka.

W poniedziałek o godzinie 17.00 ukonstytuowana zostanie Rada Osiedla Płonia, Śmiernica, Jezierzyce. Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Urzędu

Edycja tekstu: Michał Król
