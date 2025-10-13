Pęknięty mur oporowy na Parsęcie zostanie naprawiony [ZDJĘCIA]

Rozpoczęła się naprawa muru oporowego na Parsęcie w Kołobrzegu. Prace przewidują również jego zabezpieczenie przed kolejnymi pęknięciami.

Ponad 1,5 roku po zauważeniu pierwszej wyrwy w murze, w poniedziałek przy rzece pojawiła się firma, która ma zająć się jego naprawą. Najpierw miasto toczyło spór z Wodami Polskimi dotyczący tego, do kogo należy to zadanie. Ostatecznie to Państwowe Gospodarstwo Wodne musi sfinansować prace.Wcześniej przeprowadziło ekspertyzę dotyczącą powstających pęknięć, a Marek Synowiecki, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie mówi, że same prace przy murze powinny potrwać do 10 listopada.- Usunięte zostaną między innymi odspojenia muru, zarówno w jego niższej warstwie kamiennej, jak i wyższej wybudowanej z cegły, razem z roślinnością, która wrastając w spoiny powoduje jego rozsadzanie - mówi Synowiecki.Naprawa muru oznaczać będzie, że po kilkunastu miesiącach otwarty zostanie także fragment bulwaru, który miasto zdecydowało się zamknąć ze względów bezpieczeństwa. Koszt wszystkich prac to 77 tysięcy złotych.