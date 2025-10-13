Kolorowe kwiaty przyozdobiły ulice Świnoujścia [ZDJĘCIA]

Chryzantemy, wrzosy i... kapusty. Takie kompozycje kwiatowe pojawiły się na ulicach Świnoujścia. Znajdują się w specjalnych, piętrowych donicach i cieszą oczy przechodniów.

- Piękne są, naprawdę piękne. - Bardzo ładne. Pasują, świeże. - Moja córka pierwsze co zawsze mówi, że piękne kwiatki są w naszym mieście. Tutaj są porównywane przez dzieci do kapusty, ale jak najbardziej są potrzebne. - Powiem, że ładne, jesienne. Myślę, że dla każdego miasta wystrój jest bardzo istotny - mówią mieszkańcy.Wojciech Basałego ze świnoujskiego magistratu przyznaje, że pomysł jest nietypowy, ale sprawdza się już od wielu lat.- Kapusta może nam się kojarzyć troszkę ze sklepem z warzywami. Wiemy, że bardzo mocno zachwycają naszych mieszkańców. Zdjęcia naszych kapust pojawiają się na Instagramie - mówi Basałego.Kwiatowe kompozycje pojawiły się wzdłuż głównych ulic.