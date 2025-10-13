Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Najważniejsza jest profilaktyka. Trwa Miesiąc Świadomości Raka Piersi

Region Anna Klimczyk

Źródło fot. pixabay.com/photo-892806 (domena publiczna)
Źródło fot. pixabay.com/photo-892806 (domena publiczna)
W październiku, który jest miesiącem świadomości raka piersi, słowo "profilaktyka" jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Mówiono o niej także w Technoparku Pomerania, na wydarzeniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.
Podczas spotkania można było np. wysłuchać wykładu na temat wczesnego wykrywania raka piersi - mówiła komisarz Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- Przygotowaliśmy liczne warsztaty dla pań. Będą mogły tutaj same zobaczyć, jak zorganizować samo badanie piersi, jak je przeprowadzić - mówi Kornicz.

O tym, jak ważna jest profilaktyka, wie także nadkomisarz Anna Gembala, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Na nowotwór piersi zachorowała w sierpniu 2020 roku. - Poszłam na kolejne badania profilaktyczne do ginekologa - wspomina.

- No i niestety on wstępnie wykrył bardzo niewielki guz, bo 1,20 cm, który okazał się nowotworem. Teraz jestem zdrowa - mówi Gembala.

Rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Rocznie diagnozuje się ponad 20 tys. nowych przypadków.

Edycja tekstu: Michał Król
