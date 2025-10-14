Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Brutalne znęcanie się nad psem w Ognicy. Jest akt oskarżenia

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. SSidde/ pixabay.com (CC0 domena publiczna)
Fot. SSidde/ pixabay.com (CC0 domena publiczna)
Znęcał się nad psem, do tego groził dwóm osobom. Jest akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie z Ognicy.
W lipcu tego roku, 29-letnni Gracjan S. chwycił psa za kark, a następnie rzucił nim o jezdnię wyłożoną kostką brukową. Pies przeżył, ale odniósł obrażenia.

Mężczyzna został objęty dozorem policji oraz zakazano mu przyjmowania i posiadania zwierząt domowych i gospodarczych.

Gracjan S. był już karany. Teraz, za znęcanie się nad psem, grozi mu 5 lat więzienia, a za kierowania gróźb karalnych - 3 lata za kratami.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

