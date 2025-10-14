Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dziś świętują nauczyciele. "Życzymy sobie wsparcia i więcej zaufania"

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To oni wspierają, edukują i dbają o wychowanie przyszłych pokoleń. Mowa o nauczycielach i pracownikach oświaty, którzy obchodzą we wtorek swoje święto.
W Dzień Edukacji Narodowej pedagodzy ze Szczecina podzielili się swoimi marzeniami i potrzebami.

- Życzymy sobie na pewno dobrej komunikacji i współpracy z rodzicami. To wszystko się przekłada na efekty pracy. - Potrzebujemy więcej samodzielności i więcej takiego zaufania, że my naprawdę wiemy, co robimy. - Wsparcia, jak najwięcej, takiego od rodziców. Dobrze, gdyby rodzice rozumieli z czym my się mierzymy na co dzień, bo my nie pracujemy z dzieckiem - jeden na jeden, tylko mamy grupy 25 osób - podkreślają nauczyciele.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest od 1972 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Julii Nowickiej.

