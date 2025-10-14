To ma być atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna i turystyczna. W Moczyłach, w gminie Kołbaskowo powstanie przystań wodna. Podpisano już umowę w tej sprawie.
Koszt to ponad 14,5 mln złotych. Inwestycja będzie dofinansowana z Funduszy Europejskich.
Powstanie nowoczesna przystań wodna wraz z infrastrukturą, a teren wokół zostanie zagospodarowany.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
