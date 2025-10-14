Ostatnie pożegnanie Elżbiety Klausz

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Rodzina, przyjaciele, znajomi i fani pożegnają we wtorek Elżbietę Klausz.

Jedna z Filipinek zmarła 8 października w Szczecinie. Miała 80 lat. Pogrzeb odbędzie się dziś na Cmentarzu Centralnym.



Pierwszy polski "girlsband" rozsławiał Szczecin w latach 60. i 70. - W mojej klatce schodowej, gdzie było 12 mieszkań, tylko jedna pani sąsiadka miała telewizor. I jak puszczali Filipinki w telewizji, to wychodziła i krzyczała: "Pani Klauszowa, Ela śpiewa, chodźcie!" I cała klatka schodowa biegła do niej oglądać - wspominała.



Na naszej antenie we wtorek przypomnimy reportaż Małgorzaty Frymus pt. "Obiad u Filipinek" i powspominamy Elżbietę Klausz oraz muzyczny Szczecin lat 60. "Fonosfera" - po godzinie 19.



