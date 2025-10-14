Wyższa opłata uzdrowiskowa w Świnoujściu

Od 1 stycznia 2026 roku turyści zapłacą wyższą opłatę uzdrowiskową w Świnoujściu.

Stawka od przyszłego roku ma być wyższa o 29 groszy i jest wynikiem dostosowania do inflacji i wzrostu kosztów utrzymania usług publicznych.





- W portfelu turysty pewnie są to niewielkie kwoty, natomiast w skali miasta, w skali turystów, którzy odwiedzają Świnoujście to są bardzo znaczące wpływy podatkowe - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.

- W sierpniu tego roku dochody wyniosły z tytułu opłaty uzdrowiskowej 2 miliony 400 tysięcy złotych. W miesiącu zimowym, jak na przykład luty, czy styczeń to jest około 860 tysięcy złotych - powiedział.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

