Dzień Dziecka Utraconego w Szczecinie

Fot. pixabay.com / Myriams-Fotos (CC0 domena publiczna) Agnieszka Wodzyńska z Fundacji Donum Vitae. Fot. Joanna Skonieczna [Radio Szczecin]

15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Na całym świecie miliony rodziców doświadczyło przedwczesnej straty swoich pociech.

W Polsce obchodzimy go od 2004 roku. Pozwala uświadomić osieroconym rodzicom, że poronienie to nie jest powód do wstydu. Symbolem tego dnia jest niebiesko-różowa wstążka.



Agnieszka Wodzyńska z Fundacji Donum Vitae na co dzień pomaga rodzicom w żałobie, po przedwczesnej stracie dziecka. - Dziś już prawo w Polsce i na świecie daje rodzicom możliwość chociażby pochowania i godnego pożegnania swojego nienarodzonego dziecka, niezależnie od etapu ciąży, na jakim doszło do poronienia - podkreśla Wodzyńska.



Uroczystości związane z 15 października odbędą się także w najbliższych dniach w Szczecinie - przypomina Wodzyńska.



- Mamy obchody podzielone na dwa dni. Pierwszego dnia (16 października), o godz. 14.15 w Kaplicy Bocznej na Cmentarzu Zachodnim odbędzie się wystawienie trumny i modlitwa pożegnania przed kremacją. Następnego dnia o 8.30 na Cmentarzu Zachodnim w Kaplicy odbędzie się msza święta, po niej kondukt pogrzebowy uda się do grobowca dzieci utraconych i tam odbędzie się pogrzeb - informuje Wodzyńska.



Przepisy, pozwalające rodzicom pochować przedwcześnie urodzone dziecko zmieniają się od kilku lat. Od sierpnia rodzice nie muszą już ustalać płci dziecka, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy i przygotować pochówek.



Agnieszka Wodzyńska z Fundacji Donum Vitae będzie gościem czwartkowej audycji Fonosfera, po 19.



Autorka edycji: Joanna Chajdas