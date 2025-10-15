Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dzień Dziecka Utraconego w Szczecinie

Region Joanna Skonieczna

Fot. pixabay.com / Myriams-Fotos (CC0 domena publiczna)
Agnieszka Wodzyńska z Fundacji Donum Vitae. Fot. Joanna Skonieczna [Radio Szczecin]
15 października obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Na całym świecie miliony rodziców doświadczyło przedwczesnej straty swoich pociech.
W Polsce obchodzimy go od 2004 roku. Pozwala uświadomić osieroconym rodzicom, że poronienie to nie jest powód do wstydu. Symbolem tego dnia jest niebiesko-różowa wstążka.

Agnieszka Wodzyńska z Fundacji Donum Vitae na co dzień pomaga rodzicom w żałobie, po przedwczesnej stracie dziecka. - Dziś już prawo w Polsce i na świecie daje rodzicom możliwość chociażby pochowania i godnego pożegnania swojego nienarodzonego dziecka, niezależnie od etapu ciąży, na jakim doszło do poronienia - podkreśla Wodzyńska.

Uroczystości związane z 15 października odbędą się także w najbliższych dniach w Szczecinie - przypomina Wodzyńska.

- Mamy obchody podzielone na dwa dni. Pierwszego dnia (16 października), o godz. 14.15 w Kaplicy Bocznej na Cmentarzu Zachodnim odbędzie się wystawienie trumny i modlitwa pożegnania przed kremacją. Następnego dnia o 8.30 na Cmentarzu Zachodnim w Kaplicy odbędzie się msza święta, po niej kondukt pogrzebowy uda się do grobowca dzieci utraconych i tam odbędzie się pogrzeb - informuje Wodzyńska.

Przepisy, pozwalające rodzicom pochować przedwcześnie urodzone dziecko zmieniają się od kilku lat. Od sierpnia rodzice nie muszą już ustalać płci dziecka, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy i przygotować pochówek.

Agnieszka Wodzyńska z Fundacji Donum Vitae będzie gościem czwartkowej audycji Fonosfera, po 19.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
