Radni PiS upominają się o 300 mln zł na szczeciński szpital

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Będziemy cały czas upominać się o obiecane pieniądze dla szpitala przy Unii Lubelskiej - mówią przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z regionu.
Chodzi o 300 milionów złotych z Funduszu Medycznego. Na początku roku dofinansowanie zostało wstrzymane po kontroli CBA, a po ponownym rozstrzygnięciu z listy beneficjentów usunięto szczecińską placówkę.

- Radni sejmiku województwa na najbliżej sesji złożą w tej sprawie swoje stanowisko - mówi przewodniczący klubu radnych PiS Rafał Niburski. - Sprawę badało CBA. Do dzisiaj nie mamy jakiegokolwiek raportu, komukolwiek nie postawiono zarzutów, więc my na najbliższą sesję sejmiku przygotowaliśmy stanowisko wzywające marszałka Geblewicza, a także sejmik wzywający rząd Donalda Tuska, aby te pieniądze na Unii Lubelskiej się znalazły.

- Podobne stanowisko złożyli miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości, jednak nie weszło one do porządku obrad sesji - mówi radny PiS Krzysztof Romianowski. - Totalnie niezrozumiałym jest fakt odrzucenia naszego stanowiska, w którym apelowaliśmy do premiera Donalda Tuska o odblokowanie tych środków, tych 300 milionów złotych.

Szpital przy Unii Lubelskiej czeka na oficjalne uzasadnienie z Ministerstwa Zdrowia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Najnowsze podcasty