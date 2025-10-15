Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Miasto nie ma pieniędzy, więc miejskiego Sylwestra nie będzie

Region Weronika Łyczywek

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
To kolejny rok kiedy nie odbędzie się miejski Sylwester w Szczecinie. Miasto twierdzi, że nie ma pieniędzy na organizowanie imprezy pod chmurką.
- Nie jesteśmy w stanie wydawać pieniądze na lewo i prawo, a organizacja takiej imprezy dla mieszkańców, pod chmurką, z udziałem gwiazd muzyki, z zabezpieczeniem całego terenu, z organizacją, to jest koszt kilkuset tysięcy złotych - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.

Tymczasem przygotowania do zabawy na Nowy Rok trwają między innymi w Kołobrzegu i Świnoujściu.

Ostatni Sylwester miejski w Szczecinie odbył się w 2019 roku.

Edycja tekstu: Michał Król
