Najlepiej oceniane uzdrowiska. Świnoujście w czołówce rankingu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Świnoujście znalazło się w pierwszej piątce najlepiej ocenianych uzdrowisk. To wynik nowego rankingu Travelist.

- Ranking obejmował wszystkie 47 polskich uzdrowisk - wyjaśnia Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Cenią sobie Świnoujście, cenią sobie nasze walory, naszą solankę, piękne morze, szeroką plażę. W Świnoujściu od kilku lat istnieje też tężnia i mieści się na końcu naszej promenady. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tą solanką oddychać i ją trochę powdychać.



W pierwszej trójce znalazły się: Busko-Zdrój, Muszyna i Krynica-Zdrój.



