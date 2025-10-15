Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Najlepiej oceniane uzdrowiska. Świnoujście w czołówce rankingu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Świnoujście znalazło się w pierwszej piątce najlepiej ocenianych uzdrowisk. To wynik nowego rankingu Travelist.
- Ranking obejmował wszystkie 47 polskich uzdrowisk - wyjaśnia Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Cenią sobie Świnoujście, cenią sobie nasze walory, naszą solankę, piękne morze, szeroką plażę. W Świnoujściu od kilku lat istnieje też tężnia i mieści się na końcu naszej promenady. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby tą solanką oddychać i ją trochę powdychać.

W pierwszej trójce znalazły się: Busko-Zdrój, Muszyna i Krynica-Zdrój.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

październik 2025
Najnowsze podcasty