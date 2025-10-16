Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej: połączenie szpitali może przynieść korzyści

- Żeby nie stracił na tym pacjent, z drugiej strony, żeby ta kondycja finansowa pozwalała na rozwój, a nie stagnację. Wydaje się, że skonsolidowanie kilku placówek jest o tyle pomysłem pozytywnym, że mogą Państwo dokonywać chociażby zakupów leków grupowo. W tym momencie naturalnie jest on tańszy - mówi Bulsa.

Jak mówił prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, problemy finansowe szpitala w Zdrojach wymagają restrukturyzacji, potrzebny jest także pomysł na tę placówkę.





Ubiegły rok placówka w Zdrojach zakończyła stratą w wysokości ponad 21 milionów złotych. Zdaniem marszałka województwa, który jest organem nadzorczym - konsolidacja obu szpitali ułatwi dostęp do specjalistów i skróci proces leczenia.