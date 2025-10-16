Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej: połączenie szpitali może przynieść korzyści

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Konsolidacja tak - ale z głową. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie komentuje projekt połączenia szpitala w Zdrojach z Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznego.
"Polityka weszła do procesu ochrony zdrowia, a nie powinno jej tam być"

Marszałek: konsolidacja szpitali to podnoszenie jakości służby zdrowia
Konsolidacja szpitali powiększy możliwości Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
Zdaniem Michała Bulsy - jeśli proces zostanie przeprowadzony prawidłowo - może to przynieść korzyści. Chodzi m.in. o oszczędności - mówił w "Rozmowach pod krawatem".

- Żeby nie stracił na tym pacjent, z drugiej strony, żeby ta kondycja finansowa pozwalała na rozwój, a nie stagnację. Wydaje się, że skonsolidowanie kilku placówek jest o tyle pomysłem pozytywnym, że mogą Państwo dokonywać chociażby zakupów leków grupowo. W tym momencie naturalnie jest on tańszy - mówi Bulsa.

Jak mówił prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, problemy finansowe szpitala w Zdrojach wymagają restrukturyzacji, potrzebny jest także pomysł na tę placówkę.

Ubiegły rok placówka w Zdrojach zakończyła stratą w wysokości ponad 21 milionów złotych. Zdaniem marszałka województwa, który jest organem nadzorczym - konsolidacja obu szpitali ułatwi dostęp do specjalistów i skróci proces leczenia.

Część lekarzy zarzuca władzom województwa, które dążą do połączenia, że nie zaprezentowały uzasadnienia tej decyzji. Marszałek Olgierd Geblewicz zapewniał jednak na naszej antenie, że konsolidacja ułatwi mieszkańcom dostęp do specjalistów, a w niektórych przypadkach skróci proces leczenia.

Edycja tekstu: Michał Król
Najnowsze podcasty