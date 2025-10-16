Złocieniec. Deptak do remontu

Ruszył przetarg na przebudowę deptaka przy ul. Piłsudskiego w Złocieńcu.
Projekt zakłada kompleksową przebudowę fragmentu jednej z głównych ulic miasta oraz wprowadzenie rozwiązań proekologicznych.
W ramach inwestycji planowane są w pierwszej kolejności rozbiórki istniejącej infrastruktury, w tym usunięcie nawierzchni, elementów kanalizacji deszczowej oraz kamienia polnego. Pozyskane materiały zostaną poddane recyclingowi i ponownie wykorzystane.
W następny kroku wykonana ma zostać modernizacja odwodnienia.
Powstanie ogród deszczowy, pojawi się też nowe oświetlenie LED, staną tam też elementy małej architektury i girlandy świetlne.
Oferty można składać do 29 października.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
