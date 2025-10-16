Rewitalizacja terenu historycznej Stoczni Królewskiej w Świnoujściu

Marina w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Świnoujście będzie rewitalizować teren historycznej Stoczni Królewskiej. Ale zanim do tego dojdzie, konieczna jest koncepcja, dlatego samorząd podpisał porozumienie o współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Teren szykowany pod rewitalizację to obecna marina Basenu Północnego.



- Na terenie Basenu Północnego, czyli portu jachtowego dawniej mieściła się Stocznia Królewska. Miasto chciałoby, aby na przykład wieża ciśnień była pięknym punktem widokowym, żeby w tych halach mieściło się w przyszłości muzeum - wyjaśnia Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



Dodaje, że udział w programie rewitalizacji da miastu wiele możliwości.



- W ramach tego programu zakładam długofalową współpracę z gminami, aby wdrażać procesy rewitalizacji tego typu miejsc na podstawie już ustalonych, gminnych programów - dodał.



Efektem współpracy ma być między innymi studium ochrony wartości kulturowych dla obszaru. Realizację projektu zaplanowano do końca 2027 roku.



