Zmiany dla kierowców w Podjuchach

Kolejne zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulic Smoczej i Krzemiennej w Szczecinie. Od środy 22 października wyjazd z ul. Chełmińskiej w kierunku ulicy Krzemiennej nie będzie możliwy.
Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przewiewną do skrzyżowania z ul. Chełmińską wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
Dojazd dla mieszkańców do swoich posesji ma być zapewniony. Nadzór nad przebudową ul. Smoczej i Krzemiennej sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
