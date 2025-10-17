Ćwiczenia "Dzielny Tygrys 25" dobiegają końca [ZDJĘCIA]

fot. PAP/Marcin Bielecki fot. PAP/Marcin Bielecki fot. PAP/Marcin Bielecki fot. PAP/Marcin Bielecki fot. PAP/Marcin Bielecki

Na poligonie w Drawsku Pomorskim kończą się ćwiczenia "Dzielny Tygrys 25". W ich trakcie lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni mogli zapoznać się z pracą w warunkach bojowych.

- Jednym z punktów programu było przyjmowanie rannych żołnierzy z pola walki, opieka nad nimi i przenoszenie ich na wyższe poziomy medyczne - mówi podporucznik Wiktor Szczepaniak z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.



- Dzisiaj praktyczna część ćwiczeń jest już zakończone. Oczywiście będzie omawiane, to jakie wnioski z tego ćwiczenia można wysunąć i co należałoby przedsięwziąć na następne ćwiczenia, które prawdopodobnie będą za dwa lata - dodaje Szczepaniak.



W tegorocznej edycji ćwiczeń wzięło udział stu medyków.



Autorka edycji: Joanna Chajdas