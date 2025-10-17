Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ćwiczenia "Dzielny Tygrys 25" dobiegają końca [ZDJĘCIA]

Anna Arabska-Szmajdzińska

Na poligonie w Drawsku Pomorskim kończą się ćwiczenia "Dzielny Tygrys 25". W ich trakcie lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni mogli zapoznać się z pracą w warunkach bojowych.
- Jednym z punktów programu było przyjmowanie rannych żołnierzy z pola walki, opieka nad nimi i przenoszenie ich na wyższe poziomy medyczne - mówi podporucznik Wiktor Szczepaniak z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

- Dzisiaj praktyczna część ćwiczeń jest już zakończone. Oczywiście będzie omawiane, to jakie wnioski z tego ćwiczenia można wysunąć i co należałoby przedsięwziąć na następne ćwiczenia, które prawdopodobnie będą za dwa lata - dodaje Szczepaniak.

W tegorocznej edycji ćwiczeń wzięło udział stu medyków.

