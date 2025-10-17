Zielone światło dla modernizacji psychiatrii w szpitalu "Zdroje"

Jest zielone światło dla remontu oddziałów w dwóch lokalizacjach na terenie Szczecina.
Inwestycja obejmie odświeżenie oddziału ogólnopsychiatrycznego dla dorosłych przy ul. Mącznej oraz poradni zlokalizowanych przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie.
Inwestycja ma poprawić warunki leczenia i pracy w szpitalu. Wymienione zostaną instalacje sanitarne, elektryczne i wentylacyjne, a wnętrza przejdą modernizację. Oddziały zostaną również wyposażone w nowe, energooszczędne oświetlenie, systemy klimatyzacji i windy. W planach jest także zakup wyposażenia medycznego.
Wartość całego zadania to 60 milionów złotych, z czego 48 milionów pokryje unijne dofinansowanie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Inwestycja ma poprawić warunki leczenia i pracy w szpitalu. Wymienione zostaną instalacje sanitarne, elektryczne i wentylacyjne, a wnętrza przejdą modernizację. Oddziały zostaną również wyposażone w nowe, energooszczędne oświetlenie, systemy klimatyzacji i windy. W planach jest także zakup wyposażenia medycznego.
Wartość całego zadania to 60 milionów złotych, z czego 48 milionów pokryje unijne dofinansowanie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas