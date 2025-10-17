Nowa poradnia okulistyczna w szpitalu w Pyrzycach [ZDJĘCIA]

Poradnia okulistyczna została otwarta w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Placówka będzie świadczyć usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W poradni przyjmują lekarze specjaliści okulistyki oraz optometrysta. Jednostka została wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny, który umożliwia kompleksowe badania oczu.
Łączny koszt przedsięwzięcia to ponad 300 tys. złotych. Rejestracja pacjentów do Poradni Okulistycznej już się rozpoczęła. Można też dzwonić pod numer 91 817 11 10.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
