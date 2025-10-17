Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Nowa poradnia okulistyczna w szpitalu w Pyrzycach [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Fot. Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Poradnia okulistyczna została otwarta w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Placówka będzie świadczyć usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W poradni przyjmują lekarze specjaliści okulistyki oraz optometrysta. Jednostka została wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt diagnostyczny, który umożliwia kompleksowe badania oczu.

Łączny koszt przedsięwzięcia to ponad 300 tys. złotych. Rejestracja pacjentów do Poradni Okulistycznej już się rozpoczęła. Można też dzwonić pod numer 91 817 11 10.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 49818 razy)
  2. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od wczoraj oglądane 4720 razy)
  3. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od 14 października oglądane 3719 razy)
  4. Prezydent Szczecina nagrodził nauczycieli
    (od 13 października oglądane 2978 razy)
  5. Strefa Dobrych Myśli w Szczecinie. Nowe miejsce wsparcia i inspiracji
    (od 11 października oglądane 2926 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Autreklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii inwestuje w medycynę nuklearną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Zadworny
W całej Polsce trwa bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Autonomiczny bus kursujący po Cmentarzu Centralnym? Jest taki pomysł [WIDEO]
Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną? Zaprosić ich na EduPower [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty