Dwie osoby będą upamiętnione na Cmentarzu Centralnym

Dwa nowe Drzewka Pamięci zostaną posadzone w sobotę w południe na Cmentarzu Centralnym, blisko wiatraka.
Upamiętnieni zostaną Eugeniusz Kwiatkowski - chemik, działacz gospodarczy i polityczny,
Honorowy Obywatel Szczecina oraz ppor. Władysław Ossowski, żołnierz Armii Krajowej.
Do tej pory w ramach akcji posadzono już 46 Drzewek Pamięci.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
