Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwają VII Szczecińskie Spotkania z Dreszczykiem organizowane przez Stowarzyszenie Chowaniec.

- Przyjechałam z Poznania na trzy dni, żeby odwiedzić córkę. Szukałam czegoś, czego można się dowiedzieć o miejscu w którym jestem. - Ciekawy temat pani Joanna tu przedstawia i dlatego jestem. - Interesuje nas taka tematyka, interesuje nas Szczecin. Wydarzenie jest bezpłatne, więc myślę, że warto - mówili uczestnicy.

- Szczecin ma wiele takich ciekawych historii, ale także próbujemy szukać w historii dawniejszej różnych takich elementów, które mogą być ciekawe. Szczecin ma na tyle bogatą historię, że na pewno w każdej epoce znajdzie się coś fascynującego - mówi Adrian Kop, członek Stowarzyszenia Chowaniec.







Kolejne spotkania z dreszczykiem odbędą się za tydzień w Pałacu Młodzieży oraz EXP Pubie.





W sobotę mieszkańcy mogli poznać tajemnice, które kryje Odra, a opowiedziała o nich przewodniczka Joanna Grycko.- Jest takie powiedzenie, że w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę - rozpoczęła spotkanie przewodniczka.