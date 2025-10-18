Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Trwają VII Szczecińskie Spotkania z Dreszczykiem organizowane przez Stowarzyszenie Chowaniec.
W sobotę mieszkańcy mogli poznać tajemnice, które kryje Odra, a opowiedziała o nich przewodniczka Joanna Grycko.

- Jest takie powiedzenie, że w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę - rozpoczęła spotkanie przewodniczka.

- Przyjechałam z Poznania na trzy dni, żeby odwiedzić córkę. Szukałam czegoś, czego można się dowiedzieć o miejscu w którym jestem. - Ciekawy temat pani Joanna tu przedstawia i dlatego jestem. - Interesuje nas taka tematyka, interesuje nas Szczecin. Wydarzenie jest bezpłatne, więc myślę, że warto - mówili uczestnicy.

- Szczecin ma wiele takich ciekawych historii, ale także próbujemy szukać w historii dawniejszej różnych takich elementów, które mogą być ciekawe. Szczecin ma na tyle bogatą historię, że na pewno w każdej epoce znajdzie się coś fascynującego - mówi Adrian Kop, członek Stowarzyszenia Chowaniec.

Kolejne spotkania z dreszczykiem odbędą się za tydzień w Pałacu Młodzieży oraz EXP Pubie.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

październik 2025
