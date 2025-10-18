Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Jesienne porządki i dawanie drugiego życia niepotrzebnym rzeczom - mieszkańcy szczecińskiego osiedla Głębokie zebrali się przy lokalnej bibliotece, by wymienić się ubraniami, sprzętem domowym czy zabawkami.
- Sprzedaję rzeczy z gliny i zabawki oraz bransoletki. Jak czegoś nie potrzebujemy to nie trzeba ich wyrzucać. - Stare bombki z recyklingu, makramy zrobione z końcówek sznurka, czyli z takich rzeczy, które zazwyczaj idą do śmieci. Parę rzeczy odnowionych. - Z naszego strychu, z naszej piwnicy wyciągnęliśmy. Jest dużo ciekawych rzeczy. Mamy przede wszystkim odzież dziecięcą dla chłopca i dla dziewczynki. Wszyscy są zaangażowani, cała rodzina - mówili wystawcy.

- Mamy na Głębokim potrzebę organizowania imprez, które będą miały na celu integrację lokalnych mieszkańców, ale też mieszkańców Szczecina - dodała pani Katarzyna z Rady Osiedla.

To pierwsza, lecz nie ostatnia edycja Pchlego Targu na Głębokim.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

