Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jesienne porządki i dawanie drugiego życia niepotrzebnym rzeczom - mieszkańcy szczecińskiego osiedla Głębokie zebrali się przy lokalnej bibliotece, by wymienić się ubraniami, sprzętem domowym czy zabawkami.

- Sprzedaję rzeczy z gliny i zabawki oraz bransoletki. Jak czegoś nie potrzebujemy to nie trzeba ich wyrzucać. - Stare bombki z recyklingu, makramy zrobione z końcówek sznurka, czyli z takich rzeczy, które zazwyczaj idą do śmieci. Parę rzeczy odnowionych. - Z naszego strychu, z naszej piwnicy wyciągnęliśmy. Jest dużo ciekawych rzeczy. Mamy przede wszystkim odzież dziecięcą dla chłopca i dla dziewczynki. Wszyscy są zaangażowani, cała rodzina - mówili wystawcy.





- Mamy na Głębokim potrzebę organizowania imprez, które będą miały na celu integrację lokalnych mieszkańców, ale też mieszkańców Szczecina - dodała pani Katarzyna z Rady Osiedla.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

To pierwsza, lecz nie ostatnia edycja Pchlego Targu na Głębokim.