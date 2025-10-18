Sandacz żeruje, bulwary jak wielki pomost wędkarski [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jesień w pełni - wędkarze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Korzystając z pięknej pogody licznie stawili się na szczecińskich bulwarach.

- Przyjechałem z Piły. Miałem nadzieję na dużego sandacza. Niestety: zero brań. - Dzisiaj akurat cienko, ale trzeba trafić na dzień! Jak ryba żeruje wtedy i odpowiednie ciśnienie. Wiatr też musi być. - Ojciec świętej pamięci zaszczepił mi tę pasję. Jak chodziłem do pierwszej klasy, to już sam tutaj przychodziłem. - Nad wodą się wychowałem, nad wodą siedzę. Nie wiem, czy nad wodą nie umrę... - mówili wędkarze.



Jesienią można łowić nie tylko szczupaki i sandacze, ale też płocie, węgorze, okonie i leszcze.



Edycja tekstu: Jacek Rujna