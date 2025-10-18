Resko dołącza do mapy Lokalnych Klubów Rodzinnych

W gminie Resko oficjalnie otwarto miejsce, gdzie rodzice i dzieci mogą spędzać wspólny czas, rozwijać umiejętności wychowawcze i wzajemnie się wspierać.
Nowy Klub Rodzinny działa pod opieką ekspertów z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren. To część projektu „Rodzinny Prolog”, który obejmuje 10 klubów w regionie zachodniopomorskim – m.in. w Karlinie, Gryfinie i Złocieńcu.
Z programu skorzysta łącznie ponad 1500 osób z rodzin z małymi dziećmi.
