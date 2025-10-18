Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Resko dołącza do mapy Lokalnych Klubów Rodzinnych

Region Rafael Żełobowski

Fot. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Fot. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
W gminie Resko oficjalnie otwarto miejsce, gdzie rodzice i dzieci mogą spędzać wspólny czas, rozwijać umiejętności wychowawcze i wzajemnie się wspierać.
Nowy Klub Rodzinny działa pod opieką ekspertów z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren. To część projektu „Rodzinny Prolog”, który obejmuje 10 klubów w regionie zachodniopomorskim – m.in. w Karlinie, Gryfinie i Złocieńcu.

Z programu skorzysta łącznie ponad 1500 osób z rodzin z małymi dziećmi.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Najlepsi szczecińscy nauczyciele odbiorą nagrody
    (od 13 października oglądane 50631 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od wczoraj oglądane 6305 razy)
  3. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od przedwczoraj oglądane 5568 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od wczoraj oglądane 4831 razy)
  5. Na ul. Batalionów Chłopskich samochód potrącił kobietę
    (od 14 października oglądane 4579 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00

radioszczecin.tv

Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademia Pacjenta holistycznym podejściu do leczenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii inwestuje w medycynę nuklearną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Adam Zadworny

Najnowsze podcasty