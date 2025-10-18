Ostrzeżenie IMGW: wysoki poziom wody

Podniesiony poziom wody w Zalewie Szczecińskim i 2. stopień ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku i silnym wiatrem mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.
⚠️UWAGA⚠️— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 18, 2025
‼️NOWE OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE #IMGW‼️
Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
stopień: 2
Ważne od 2025-10-18 09:24 do 2025-10-18 20:00
Szczegóły prognozy i aktualne ostrzeżenia:
👉 https://t.co/16QmSAFVB6 #IMGW #pogoda #prognozapogody #ostrzeżenia pic.twitter.com/L1utWE4nGR
Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do końca dnia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna