Ostrzeżenie IMGW: wysoki poziom wody

Podniesiony poziom wody w Zalewie Szczecińskim i 2. stopień ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do końca dnia.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku i silnym wiatrem mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.