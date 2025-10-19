Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Biegniesz i pomagasz hospicjum

Weronika Łyczywek

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]
Można pomóc nieuleczalnie chorym w czwartej edycji Biegu Dla Hospicjum.
Organizatorami sportowego wydarzenia są: Wy-Biegani Szczecin oraz KS Pogodni Nordikowcy.

- Wszystkie opłaty wpisowe trafią do podopiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych - mówi prezes Kinga Krzywica. - Państwo możecie być pewni, że jeśli wpłacacie wpisowe za swój udział w biegu czy w marszu Nordic Walking, to wasze pieniążki jak najbardziej stają się darowizną na cele hospicyjne.

- Pod opieką hospicjum w Zachodniopomorskiem jest 200 pacjentów - dodaje prezes placówki. - To jest opieka domowa. Potrzebujemy do tych pacjentów dojechać. Musimy zabezpieczyć trochę jakby taki mały OIOM w domu u każdego z naszych pacjentów.

Początek wydarzenia o godzinie 12 przy Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
