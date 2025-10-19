Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Niedziela Misyjna w Kościele. "Ewangelizacja działa w dwie strony"

Papieskie Dzieła Misyjne w Szczecinie z projektem misyjnym w Boliwii, w Ameryce Południowej. Zdjęcie archiwalne. Fot. Archiwum prywatne
Blisko 1,7 tys. polskich misjonarzy pracuje na całym świecie. To księża, siostry zakonne, ale też osoby świeckie. Dziś w Kościele Niedziela Misyjna.
Jest to święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych, które otwiera Tydzień Misyjny.

- Na świecie jest 99 krajów misyjnych na różnych kontynentach, gdzie nie dotarła Ewangelia - mówi ks. Paweł Płaczek, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. - Wspólnym mianownikiem Kościoła misyjnego jest bieda, świat kontrastów, różnych konfliktów, braku dostępu do wody, leczenia, edukacji.

Tegoroczne hasło święta to „Misjonarze nadziei”.

- Ewangelizacja działa w dwie strony - mówi Irena Bieńkowska, emerytowana katechetka ze Szczecina, która była z pomocą w Kenii. - Tam na miejscu są księża, siostry zakonne, które się tymi dziećmi zajmują, natomiast my poprzez kontakt z naszymi uczniami mogliśmy ewangelizować tu, na miejscu. Przyjeżdżali księża, siostry, którzy pracowali na misjach i dzielili się swoim doświadczeniem.

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska wspiera materialnie Kościół w Kenii, Argentynie, Boliwii i na Madagaskarze. Więcej o tej działalności misyjnej w audycji katolickiej "Religia na fali".

