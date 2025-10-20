Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Miejscy radni martwią się o kondycję kultury w Szczecinie

Region Kamila Kozioł

Willa Lentza w Szczecinie. Fot. [Materiały prasowe rezydencji]
Brak kadry dyrektorskiej w Wydziale Kultury w Urzędzie Miasta i w szczecińskiej Willi Lentza - tematem "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.
- To co się dzieje w obszarze kadr w kulturze zupełnie niszczy to, co my radni w kulturze robimy - mówi Urszula Pańka, radna Koalicji Obywatelskiej: - Bez dyrektora Wydziału Kultury wszyscy czujemy się niepewni, zarówno dyrektorzy instytucji, jak i pracownicy. To jest wielkie zło...

- Spokój uratowałby szczecińską kulturę - mówi Dariusz Smoliński, radny PiS: - Ja mam nadzieję tylko taką, że uda się szybko dojść do pewnego porozumienia, ponieważ tych zmiennych jest wciąż zbyt wiele. Po drugie, ważne jest wprowadzenie większej transparentności tych poszczególnych konkursów.

- Kryzys w szczecińskiej kulturze dotyczy tylko spraw kadrowych - uważa Piotr Kęsik, radny OK Polska. - Wszystkie spektakle się odbywają, środki finansowe z dotacji zostały rozdysponowane. Budżet na kulturę - może niedużo - ale sukcesywnie wzrasta.

W wydziale kultury nie ma obecnie dyrektora ani zastępcy. Cezary Cichy, który sprawował nadzór nad tą jednostką został odwołany ze stanowiska w lipcu. Anna Wolska wygrała konkurs, ale nie zdecydowała się na objęcie stanowiska zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.

Od lutego - mimo kilkukrotnych prób - nie udało się wyłonić nowego gospodarza Willi Lentza. Prezydent Szczecina chce powierzyć to stanowisko dr hab. Uniwersytetu Szczecińskiego Urszuli Chęcińskiej. Wystąpił o zaopiniowanie tej kandydatury do stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
