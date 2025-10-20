Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Szczeciński pasztecik ma już 56 lat

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W poniedziałek przypadają 56. urodziny szczecińskiego pasztecika.
Pierwszy bar powstał w październiku 1969 roku przy al. Wojska Polskiego 11, naprzeciw kina "Kosmos".

Sześć lat później, przy al. Wojska Polskiego 46, otwarto kolejny lokal, który do dziś jest jedynym miejscem serwującym paszteciki według oryginalnej receptury.

Dzięki inicjatywie właścicielki barku, szczeciński pasztecik w grudniu 2010 roku został wpisany na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 9689 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8347 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od przedwczoraj oglądane 6888 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6028 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5660 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00

radioszczecin.tv

Dariusz Smoliński
Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademia Pacjenta holistycznym podejściu do leczenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii inwestuje w medycynę nuklearną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty