Szczeciński pasztecik ma już 56 lat

W poniedziałek przypadają 56. urodziny szczecińskiego pasztecika.
Pierwszy bar powstał w październiku 1969 roku przy al. Wojska Polskiego 11, naprzeciw kina "Kosmos".
Sześć lat później, przy al. Wojska Polskiego 46, otwarto kolejny lokal, który do dziś jest jedynym miejscem serwującym paszteciki według oryginalnej receptury.
Dzięki inicjatywie właścicielki barku, szczeciński pasztecik w grudniu 2010 roku został wpisany na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
