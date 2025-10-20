Milionowe wsparcie dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

Trzy miliony złotych wsparcia dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie.
Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Środki zostaną przeznaczone na modernizację poradni i zakup wyposażenia, m.in. do pracowni RTG i endoskopii. W poniedziałek nastąpi podpisanie umowy w tej sprawie.
Wartość całkowita zadania to kwota przekraczająca 3,5 mln zł.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
