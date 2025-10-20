Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Milionowe wsparcie dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Trzy miliony złotych wsparcia dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie.
Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Środki zostaną przeznaczone na modernizację poradni i zakup wyposażenia, m.in. do pracowni RTG i endoskopii. W poniedziałek nastąpi podpisanie umowy w tej sprawie.

Wartość całkowita zadania to kwota przekraczająca 3,5 mln zł.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 9689 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8347 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od przedwczoraj oglądane 6888 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6028 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5660 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00

radioszczecin.tv

Dariusz Smoliński
Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademia Pacjenta holistycznym podejściu do leczenia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii inwestuje w medycynę nuklearną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecinianie rozpoczęli przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty