Wielkie święto seniorów. Świnoujście szykuje się na Senioralia

Porady prawne, psychologiczne, warsztaty artystyczne i wielka feta. Tak w tym roku świnoujścianie będą obchodzić Senioralia.
Atrakcje przygotowała każda miejska placówka - szpital, biblioteka czy Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Senioralia w Świnoujściu w ten sposób obchodzone będą po raz pierwszy. Mają trwać tydzień, a skala atrakcji sięga od wykładów i porad prawnych po aktywność fizyczną i rozrywkę, jak mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.
- Odbędą się wykłady, zajęcia ruchowe, warsztaty kosmetyczne czy tenis stołowy. Jest możliwość także wejścia na aqua-aerobik dla seniorów - wymienia Agatowska.
A wisienką na torcie będzie zakończenie obchodów. - "Szalona prywatka dla babci i dziadka" to będzie zabawa z DJ-em i poczęstunek dla wszystkich seniorów, którzy się zapiszą - dodaje Agatowska.
Inauguracja Senioraliów odbędzie się w poniedziałek o godzinie 12.00 w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury. Szczegółowy plan wydarzeń znajduje się na stronie miasta Świnoujście.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
