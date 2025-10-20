Wielkie święto seniorów. Świnoujście szykuje się na Senioralia

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

Porady prawne, psychologiczne, warsztaty artystyczne i wielka feta. Tak w tym roku świnoujścianie będą obchodzić Senioralia.





Senioralia w Świnoujściu w ten sposób obchodzone będą po raz pierwszy. Mają trwać tydzień, a skala atrakcji sięga od wykładów i porad prawnych po aktywność fizyczną i rozrywkę, jak mówi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.



- Odbędą się wykłady, zajęcia ruchowe, warsztaty kosmetyczne czy tenis stołowy. Jest możliwość także wejścia na aqua-aerobik dla seniorów - wymienia Agatowska.



A wisienką na torcie będzie zakończenie obchodów. - "Szalona prywatka dla babci i dziadka" to będzie zabawa z DJ-em i poczęstunek dla wszystkich seniorów, którzy się zapiszą - dodaje Agatowska.



Inauguracja Senioraliów odbędzie się w poniedziałek o godzinie 12.00 w Sali Teatralnej Miejskiego Domu Kultury. Szczegółowy plan wydarzeń znajduje się na stronie



