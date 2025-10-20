Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [ZDJĘCIA]

Ciężarówka zmiażdżyła samochód nauki jazdy w powiecie goleniowskim. Do zdarzenia doszło w pobliżu Babigoszczy, w pobliżu skrzyżowania Stepnica - Rokita.

- Na miejscu pracuje 6 zastępów straży pożarnej - podkreślił Schacht: - Mamy jedną ofiarę śmiertelną, jest to osoba podróżująca samochodem osobowym, natomiast kierowca samochodu ciężarowego został zabrany do szpitala na obserwację. Póki nie wyciągniemy tych samochodów, to nie potwierdzimy, czy są jeszcze jakieś osoby, które potencjalnie w tym zdarzeniu mogły uczestniczyć.



Na miejsce zadysponowano 4 zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze pogotowie ratunkowe - przekazała Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Na miejscu wezwania znajdowało się dwóch poszkodowanych. Pierwszy - mężczyzna lat około 50, którego zgon stwierdzony został przez lekarza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz drugi mężczyzna lat 68 - przytomny, w stanie stabilnym z urazem kończyny dolnej, który po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych został przewieziony do szpitala - dodała Dorochowicz.





W pojazdach nie znaleziono więcej osób. Medycy zakończyli już działania na miejscu zdarzenia. Droga jest wciąż częściowo zablokowana.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

