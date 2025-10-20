Opóźnienie czy rezygnacja? Radny PiS-u o decyzji ws. inwestycji Vestas w Szczecinie

Dariusz Smoliński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To przynajmniej tysiąc miejsc pracy mniej w samym Szczecinie i kilka tysięcy w firmach potencjalnych podwykonawców - o takich stratach, w kontekście wycofania się firmy Vestas ze Szczecina, mówił w "Rozmowie pod Krawatem" szczeciński radny PiS-u Dariusz Smoliński.

- Brakuje jasnej deklaracji rządu co do offshore, bo inwestor - jak wynika z posiadanych przeze mnie informacji - bardziej inwestuje teraz w Goleniów, bo tam są właśnie te offshore, ale tak zwane lądowe - powiedział Smoliński.



- Czyli to nie musi być jeszcze ostateczne wycofanie się? - zapytał redaktor Wierciak. - Moim zdaniem to może być tylko przeczekanie - podkreślił Smoliński.



W trakcie audycji, gość skomentował także wybory do rad osiedli w Szczecinie. Smoliński odniósł się między innymi do opinii prawnika Szymona Osowskiego z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, który uważa, że ostatnie wybory do rad osiedli w Szczecinie nie były zgodne z prawem, bo miasto nie mogło samo sobie ustalić progu wyborczego, poniżej którego wybory uznaje się za nieważne.



- Z pewnością warto się temu przyjrzeć. Z drugiej strony - i to trzeba powiedzieć uczciwie - pan prezydent Łukasz Kadłubowski dość mocno tym tematem się zajął. To było bacznie analizowane... W związku z powyższym - w moim przekonaniu - bazujemy teraz na dwóch mocnych analizach, mocnych stanowiskach prawnych - dodał gość audycji.



Radnego Smolińskiego zapytaliśmy także m.in. o pilnowanie przez niego granicy w Rosówku, o PNDD czy o planowane wysokie opłaty za parkowanie w nowym parkingowcu w kwartale 36, który za kilka dni ma zostać otwarty.



