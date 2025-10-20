Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

"Chcemy by wodór stał się napędem dla pozostałych gałęzi przemysłu"

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
„Wodór – nowe kompetencje, nowe kwalifikacje” - to temat 12. edycji Międzynarodowego Forum Naukowo-Gospodarczego Chemika Expo 2025, odbywającego się w Szczecinie.
Rozważamy nowe kierunki dla branży wodorowej - mówi Jacek Drożdżal, prezes zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego "Zielona Chemia".

- Branża wodorowa to obecnie około 20 procent zapotrzebowania w naszym kraju, a powinno być 100 proc. Chcemy dać przysłowiowego kopniaka dla tego nowego sektora, który się rozwija i aby wodór stał się naprawdę tym ekologicznym napędem dla pozostałych gałęzi przemysłu - mówi Drożdżal.

Trwa transformacja, mamy nowe typy energii, która wygeneruje zapotrzebowanie na tysiące miejsc pracy - mówi Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- Wydział Chemii przede wszystkim kształci te osoby. Według zapotrzebowania rozwijającego się rynku chemicznego kształcimy studentów właśnie w tych obszarach, które są potrzebne dla regionu i dla nowoczesnej gospodarki - mówi Rakoczy.

Konferencja potrwa do wtorku. W Polsce obecnie jest 12 stacji wodorowych, a do 2030 roku ma być ich ponad 100.

Edycja tekstu: Michał Król
Rozważamy nowe kierunki dla branży wodorowej - mówi Jacek Drożdżal, prezes zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego "Zielona Chemia".
Trwa transformacja, mamy nowe typy energii, która wygeneruje zapotrzebowanie na tysiące miejsc pracy - mówi Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 14757 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8576 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od przedwczoraj oglądane 7144 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6249 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5677 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ranna samica bielika wróciła na wolność [WIDEO]
Szczeciński pasztecik świętuje urodziny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Smoliński
Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademia Pacjenta holistycznym podejściu do leczenia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty