"Chcemy by wodór stał się napędem dla pozostałych gałęzi przemysłu"

„Wodór – nowe kompetencje, nowe kwalifikacje” - to temat 12. edycji Międzynarodowego Forum Naukowo-Gospodarczego Chemika Expo 2025, odbywającego się w Szczecinie.

Rozważamy nowe kierunki dla branży wodorowej - mówi Jacek Drożdżal, prezes zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego "Zielona Chemia".- Branża wodorowa to obecnie około 20 procent zapotrzebowania w naszym kraju, a powinno być 100 proc. Chcemy dać przysłowiowego kopniaka dla tego nowego sektora, który się rozwija i aby wodór stał się naprawdę tym ekologicznym napędem dla pozostałych gałęzi przemysłu - mówi Drożdżal.Trwa transformacja, mamy nowe typy energii, która wygeneruje zapotrzebowanie na tysiące miejsc pracy - mówi Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.- Wydział Chemii przede wszystkim kształci te osoby. Według zapotrzebowania rozwijającego się rynku chemicznego kształcimy studentów właśnie w tych obszarach, które są potrzebne dla regionu i dla nowoczesnej gospodarki - mówi Rakoczy.Konferencja potrwa do wtorku. W Polsce obecnie jest 12 stacji wodorowych, a do 2030 roku ma być ich ponad 100.