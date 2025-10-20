Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Szczecińska partia Razem chce podatku od pustostanów

Region Kamila Kozioł

Marcin Chruśliński z partii Razem. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Marcin Chruśliński z partii Razem. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Chcą wprowadzenia podatku od pustostanów. Partia Razem złożyła w tej sprawie petycję w Urzędzie Miasta Szczecin.
Liczymy na to, że władze miasta zdecydują się na taki krok, podobnie jak robią to inne samorządy - mówi Marcin Chruśliński z partii Razem.

- Abyśmy mogli w końcu wypuścić te mieszkania na rynek sprzedaży i trochę zachęcić deweloperów do tego, żeby znieśli te ceny. Mamy takie miejsca w Szczecinie i takie osiedla, które już od wielu miesięcy są wybudowane, ale wystarczy wejść na stronę inwestycji, żeby zobaczyć, że są dostępne setki mieszkań, cały czas niesprzedane - mówi Chruśliński.

Pod inicjatywą podpisało się ponad pięciuset mieszkańców Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Król
Liczymy na to, że władze miasta zdecydują się na taki krok, podobnie jak robią to inne samorządy - mówi Marcin Chruśliński z partii Razem.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 14757 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8576 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od przedwczoraj oglądane 7144 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6249 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5677 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ranna samica bielika wróciła na wolność [WIDEO]
Szczeciński pasztecik świętuje urodziny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Smoliński
Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akademia Pacjenta holistycznym podejściu do leczenia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty