Szczecińska partia Razem chce podatku od pustostanów

Chcą wprowadzenia podatku od pustostanów. Partia Razem złożyła w tej sprawie petycję w Urzędzie Miasta Szczecin.

Liczymy na to, że władze miasta zdecydują się na taki krok, podobnie jak robią to inne samorządy - mówi Marcin Chruśliński z partii Razem.- Abyśmy mogli w końcu wypuścić te mieszkania na rynek sprzedaży i trochę zachęcić deweloperów do tego, żeby znieśli te ceny. Mamy takie miejsca w Szczecinie i takie osiedla, które już od wielu miesięcy są wybudowane, ale wystarczy wejść na stronę inwestycji, żeby zobaczyć, że są dostępne setki mieszkań, cały czas niesprzedane - mówi Chruśliński.Pod inicjatywą podpisało się ponad pięciuset mieszkańców Szczecina.