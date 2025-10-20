Policyjny Escape Truck ma ostrzegać przed współczesnym niewolnictwem [ZDJĘCIA]

Escape Truck to element akcji społecznej mającej podnieść świadomość problemu handlu ludźmi. Jest to inicjatywa realizowana przez policję, która teraz pojawi się w naszym regionie.

Edycja tekstu: Michał Król

Escape Truck przemierza Polskę, by poprzez mobilne laboratorium ostrzegać przed współczesnym niewolnictwem. Jak to wygląda w praktyce? Wyjaśnia Pamela Borkowska z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.- Jest to specjalnie przystosowany samochód ciężarowy, w którego naczepie stworzono coś w rodzaju escape roomu. W środku znajduje się scenografia inspirowana prawdziwymi historiami ofiar handlu ludźmi, m.in. pomieszczenia przypominające miejsce pracy lub zamieszkania osób wykorzystywanych - mówi Borkowska.Inicjatywa ma na celu uświadamianie, jak rozpoznać niepokojące symptomy oraz potencjalne zagrożenia związane z handlem ludźmi.Escape Truck pojawi się na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu w czwartek 23 października w godz. 10-17. Dzień później będzie przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Dworcowa 2 A) w Drawsku Pomorskim, a 25 października przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza (ul. Siedlecka 6) w Policach.