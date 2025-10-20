Ponad 2 mln Polaków choruje na osteoporozę. To głównie kobiety

Złamania, utrata wzrostu, "wdowi garb", a także problemy z poruszaniem się i sprawnością - te objawy mogą wskazywać na osteoporozę.

Lekarze alarmują, że cierpi na nią coraz więcej osób. Większość jednak o tym nie wie. NFZ szacuje, że w 2024 r. 73 proc. przypadków pozostawało nierozpoznanych - mówi dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.- Dotyczy ona przede wszystkim osób starszych, pań po menopauzie, które mają niedobór witaminy D lub wapnia, palą papierosy, mają przewlekłe choroby metaboliczne, jak na przykład cukrzyca, czy tych, które stosują niektóre leki, jak na przykład glikokortykosteroidy - mówi Wiśniewska.Według danych z raportu "NFZ o zdrowiu. Osteoporoza" szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2024 r. wynosiła 2,3 mln osób. Z tego prawie dwa miliony stanowiły kobiety.