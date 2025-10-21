Cztery osoby oskarżone m.in. o stręczycielstwo i kuplerstwo

Cztery osoby oskarżone o ułatwianie prostytucji, stręczycielstwo i sutenerstwo staną przed szczecińskim sądem. Główna podejrzana to Helena W. Pozostałe trzy osoby miały jej pomagać w procederze. Oskarżeni działali w latach 2021-24 na terenie Szczecina.

Usługi seksualne organizowane były w ramach tzw. domówek. W tym celu wynajmowano mieszkania. W zamian za umożliwienie korzystania z mieszkania, wykonanie zdjęć oraz zamieszczenia ogłoszeń na portalach internetowych, od świadczących usługi kobiet przyjmowano 50 proc. ich dziennego zarobku, bądź ustaloną z góry stawkę dzienną.





Kobiety trudniące się prostytucją nie były zmuszane do świadczenia usług seksualnych i w każdej chwili mogły zrezygnować ze współpracy z oskarżonymi.





W toku postępowania ustalono, że Helena W. uzyskała z procederu ponad 130 tysięcy złotych.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Podejrzanym grozi nawet 7,5 roku za kratami.