Michał Przepiera o decyzji firmy Vestas: to zawieszenie, a nie rezygnacja

To nie rezygnacja, tylko zawieszenie - zastępca prezydenta Szczecina wyjaśnia zamieszanie wokół szczecińskiej fabryki firmy Vestas.
Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
- Zawiesiliśmy, odłożyliśmy w czasie, czekamy na lepszą koniunkturę. Przyczyna: sytuacja geopolityczna, ale głównie w Europie, związana z rynkami - mówił Przepiera.
- Prawo i Sprawiedliwość mówi też o winie polskiego rządu - zauważył red. Sebastian Wierciak.
- Nieprawda, nadawanie tutaj kontekstu politycznego mija się z celem - odparł zastępca prezydenta Szczecina.
Fabryka miała powstać na szczecińskim Skolwinie i wytwarzać łopaty do turbin wiatrowych przeznaczonych do pracy na morzu. Jej otwarcie planowano na 2026 rok.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Zawiesiliśmy, odłożyliśmy w czasie, czekamy na lepszą koniunkturę. Przyczyna: sytuacja geopolityczna, ale głównie w Europie, związana z rynkami - mówił Przepiera. - Prawo i Sprawiedliwość mówi też o winie polskiego rządu - zauważył red. Sebastian Wierciak. - Nieprawda, nadawanie tutaj kontekstu politycznego mija się z celem - odparł zastępca prezydenta Szczecina.