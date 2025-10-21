Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Michał Przepiera o decyzji firmy Vestas: to zawieszenie, a nie rezygnacja

Region Jarosław Gowin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Michał Przepiera. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Michał Przepiera. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To nie rezygnacja, tylko zawieszenie - zastępca prezydenta Szczecina wyjaśnia zamieszanie wokół szczecińskiej fabryki firmy Vestas.
Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje

Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje

Michał Przepiera [21.10.2025]
Duńska firma zawiesza budowę fabryki turbin w Szczecinie
Opóźnienie czy rezygnacja? Radny PiS-u o decyzji ws. inwestycji Vestas w Szczecinie
Firma rezygnuje z budowy fabryki turbin w Szczecinie. Goście Kawiarenki komentują
Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
Kilka dni temu koncern zdecydował, że w mieście nie powstanie zakład produkujący turbiny wiatrowe. Michał Przepiera w "Rozmowie pod krawatem" zapewniał, że to nie jest decyzja ostateczna, a reakcja na sytuację na rynku.

- Zawiesiliśmy, odłożyliśmy w czasie, czekamy na lepszą koniunkturę. Przyczyna: sytuacja geopolityczna, ale głównie w Europie, związana z rynkami - mówił Przepiera.
- Prawo i Sprawiedliwość mówi też o winie polskiego rządu - zauważył red. Sebastian Wierciak.
- Nieprawda, nadawanie tutaj kontekstu politycznego mija się z celem - odparł zastępca prezydenta Szczecina.

Fabryka miała powstać na szczecińskim Skolwinie i wytwarzać łopaty do turbin wiatrowych przeznaczonych do pracy na morzu. Jej otwarcie planowano na 2026 rok.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Zawiesiliśmy, odłożyliśmy w czasie, czekamy na lepszą koniunkturę. Przyczyna: sytuacja geopolityczna, ale głównie w Europie, związana z rynkami - mówił Przepiera. - Prawo i Sprawiedliwość mówi też o winie polskiego rządu - zauważył red. Sebastian Wierciak. - Nieprawda, nadawanie tutaj kontekstu politycznego mija się z celem - odparł zastępca prezydenta Szczecina.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 15951 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8692 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7289 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6372 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5698 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Michał Przepiera [21.10.2025]
Ranna samica bielika wróciła na wolność [WIDEO]
Szczeciński pasztecik świętuje urodziny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Smoliński
Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty