Michał Przepiera o decyzji firmy Vestas: to zawieszenie, a nie rezygnacja

To nie rezygnacja, tylko zawieszenie - zastępca prezydenta Szczecina wyjaśnia zamieszanie wokół szczecińskiej fabryki firmy Vestas.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Kilka dni temu koncern zdecydował, że w mieście nie powstanie zakład produkujący turbiny wiatrowe. Michał Przepiera w "Rozmowie pod krawatem" zapewniał, że to nie jest decyzja ostateczna, a reakcja na sytuację na rynku.- Zawiesiliśmy, odłożyliśmy w czasie, czekamy na lepszą koniunkturę. Przyczyna: sytuacja geopolityczna, ale głównie w Europie, związana z rynkami - mówił Przepiera.- Prawo i Sprawiedliwość mówi też o winie polskiego rządu - zauważył red. Sebastian Wierciak.- Nieprawda, nadawanie tutaj kontekstu politycznego mija się z celem - odparł zastępca prezydenta Szczecina.Fabryka miała powstać na szczecińskim Skolwinie i wytwarzać łopaty do turbin wiatrowych przeznaczonych do pracy na morzu. Jej otwarcie planowano na 2026 rok.