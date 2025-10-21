Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Dofinansowanie sportu ze środków FRKF

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Trzy inwestycje z naszego regionu z pozytywną opinią Ministerstwa Sportu i Turystyki. Chodzi o ich dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Ponad 1 milion 750 tysięcy złotych ministerstwo przekaże na budowę boiska do piłki nożnej przy ul. Niemcewicza w Stargardzie.

Kolejne dotacje trafią do Szczecina na modernizację obiektu sportowego przy ul. Hożej i przebudowę budynku hali sportowej przy ul. Sowińskiego. Tutaj kwota wsparcia, to ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych.

Łączne ministerialne dofinansowanie ponad 100 pozytywnie zaopiniowanych ogólnopolskich projektów to prawie 82 miliony złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 15972 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8695 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7295 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6376 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5699 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Michał Przepiera [21.10.2025]
Ranna samica bielika wróciła na wolność [WIDEO]
Szczeciński pasztecik świętuje urodziny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Smoliński
Pchli Targ na os. Głębokim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mroczna strona Szczecina: w Odrze łatwiej jest wyłowić trupa niż rybę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty