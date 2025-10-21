Dofinansowanie sportu ze środków FRKF

Trzy inwestycje z naszego regionu z pozytywną opinią Ministerstwa Sportu i Turystyki. Chodzi o ich dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ponad 1 milion 750 tysięcy złotych ministerstwo przekaże na budowę boiska do piłki nożnej przy ul. Niemcewicza w Stargardzie.





Kolejne dotacje trafią do Szczecina na modernizację obiektu sportowego przy ul. Hożej i przebudowę budynku hali sportowej przy ul. Sowińskiego. Tutaj kwota wsparcia, to ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Łączne ministerialne dofinansowanie ponad 100 pozytywnie zaopiniowanych ogólnopolskich projektów to prawie 82 miliony złotych.