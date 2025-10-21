Decyzja burmistrza Polic w sprawie przebiegu drugiego etapu nitki dojazdowej do ZOS

Jest decyzja burmistrza Polic w sprawie przebiegu drugiego etapu nitki dojazdowej do Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Prace przy budowie pierwszego odcinka obwodnicy Polic – czyli od ulicy Tanowskiej, przez Siedlice do Przęsocina - powinny rozpocząć się w połowie przyszłego roku.





Zakończenie tego etapu planowane jest w połowie 2028 roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Chodzi o odcinek łączący wjazd do Przęsocina z okolicą Galerii Północ.- Zleciliśmy go jako "zaprojektuj" w kierunku trzeciego etapu Trasy Północnej i będzie on szedł w przybliżeniu po granicy Przęsocina i Skolwina, od tej strony, przez pola. I będzie nawiązywał do Trasy Północnej poprzez rondo na Szosie Polskiej - zapowiada burmistrz Polic Krystian Kowalewski.