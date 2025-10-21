Reprezentant regionu w radzie przy Prezydencie RP

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Adrian Tomicki to najmłodszy w historii kołobrzeski radny. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Karol Nawrocki powołał Radę Młodzieży przy Prezydencie RP. W jej składzie znalazł się jeden reprezentant naszego regionu.
Adrian Tomicki to najmłodszy w historii kołobrzeski radny. W czasie Kongresu Przyszłości Narodowej w Łodzi 20-latek otrzymał nominację do Rady Młodzieży z rąk Karola Nawrockiego, dla którego to gremium ma być nie tylko ciałem doradczym, a jego działanie ma przekładać się także na projekty ustaw.

Jakie cele do pracy w radzie stawia sobie Adrian Tomicki? - Przede wszystkim dalsza walka o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, walka z wykluczeniem komunikacyjnym i walka o poprawną edukację historyczną w Polsce - powiedział Tomicki.

W skład Rady Młodzieży weszło 40 osób reprezentujących różne środowiska zarówno młodzieżowe, jak i polityczne. Pracę rady ma wspierać zastępca szefa kancelarii prezydenta Rafał Andruszkiewicz.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

