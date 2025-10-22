Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Kowalewski: dymisja wiceburmistrza wynika z różnic w podejściu do pracy

Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Krystian Kowalewski, burmistrz Polic. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Opóźnienia w poszczególnych zadaniach, odmienne doświadczenia, ale też trudne do wyjaśnienia zdarzenia. Burmistrz Polic zdradza na naszej antenie powody zdymisjonowania swojego zastępcy.
Krystian Kowalewski

Krystian Kowalewski

Grzegorz Ufniarz odwołany z funkcji zastępcy burmistrza Polic
Krystian Kowalewski zapewniał, że nie była to łatwa decyzja. Wyjaśniał, że za odwołaniem stały m.in. różnice w podejściu do pracy i komunikacji w niej. Cierpliwość Kowalewskiego się wyczerpała, kiedy stał się celem ataku radnych z klubu, z którego wywodzi się wiceburmistrz.

Zarzuty dotyczyły jednak sfery, za którą odpowiadał właśnie Ufniarz - wyjaśniał burmistrz w "Rozmowach pod krawatem".

- Przelało tę czarę goryczy, bo w sytuacji, kiedy ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi, czy powstałe uchybienia są wynikiem celowego czy niecelowego działania, bo jeżeli jest to wykorzystywane przeciwko mnie politycznie, no to jest to niewłaściwe - mówi Krystian Kowalewski.

Grzegorz Ufniarz był konkurentem Kowalewskiego do fotela burmistrza podczas ostatnich wyborów samorządowych.

Zdymisjonowany wiceburmistrz zapowiedział, że skomentuje swoje odwołanie w środę podczas specjalnej transmisji internetowej.

Edycja tekstu: Michał Król
Zarzuty dotyczyły jednak sfery, za którą odpowiadał właśnie Ufniarz - wyjaśniał burmistrz w "Rozmowach pod krawatem".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 16627 razy)
  2. "Katastrofa" na Gumieńcach. Kierowcy i pasażerowie codziennie w korkach
    (od 17 października oglądane 8792 razy)
  3. Vestas wycofuje się ze Szczecina. Tej fabryki nie będzie
    (od 18 października oglądane 7409 razy)
  4. Nowy odcinkowy pomiar prędkości powstaje na S6 i S3
    (od 17 października oglądane 6481 razy)
  5. 60-lecie Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka
    (od 16 października oglądane 5728 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Krystian Kowalewski
Nowe pociągi we flocie Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Remont na Niebuszewie nie w tym roku [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problemy z usunięciem dwóch jednostek z Odry w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Ranna samica bielika wróciła na wolność [WIDEO]

Najnowsze podcasty