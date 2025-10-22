Kowalewski: dymisja wiceburmistrza wynika z różnic w podejściu do pracy

Opóźnienia w poszczególnych zadaniach, odmienne doświadczenia, ale też trudne do wyjaśnienia zdarzenia. Burmistrz Polic zdradza na naszej antenie powody zdymisjonowania swojego zastępcy.

Krystian Kowalewski zapewniał, że nie była to łatwa decyzja. Wyjaśniał, że za odwołaniem stały m.in. różnice w podejściu do pracy i komunikacji w niej. Cierpliwość Kowalewskiego się wyczerpała, kiedy stał się celem ataku radnych z klubu, z którego wywodzi się wiceburmistrz.





Zarzuty dotyczyły jednak sfery, za którą odpowiadał właśnie Ufniarz - wyjaśniał burmistrz w "Rozmowach pod krawatem".

Grzegorz Ufniarz był konkurentem Kowalewskiego do fotela burmistrza podczas ostatnich wyborów samorządowych.





- Przelało tę czarę goryczy, bo w sytuacji, kiedy ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi, czy powstałe uchybienia są wynikiem celowego czy niecelowego działania, bo jeżeli jest to wykorzystywane przeciwko mnie politycznie, no to jest to niewłaściwe - mówi Krystian Kowalewski.Zdymisjonowany wiceburmistrz zapowiedział, że skomentuje swoje odwołanie w środę podczas specjalnej transmisji internetowej.