Sedinum | Leszek Herman
Utrudnienia i remont w rejonie pętli "Osiedle Bukowe"

Region Kamila Kozioł

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Naprawa nawierzchni i utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w rejonie pętli "Osiedle Bukowe".
W godzinach od 9 do 14 zamknięte zostaną przystanki linii: A, 66, 77, 97.

Dla tych linii zostanie uruchomiony przystanek dla osób wysiadających "Osiedle Bukowe" wspólny z liniami 65 i 84 zlokalizowany na ul. Kolorowych Domów przed wjazdem na pętlę "Osiedle Bukowe". Odjazd autobusów linii A, 77, 97 będzie odbywał się z przystanku linii 66.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

