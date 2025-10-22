Utrudnienia i remont w rejonie pętli "Osiedle Bukowe"

Naprawa nawierzchni i utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w rejonie pętli "Osiedle Bukowe".
W godzinach od 9 do 14 zamknięte zostaną przystanki linii: A, 66, 77, 97.
Dla tych linii zostanie uruchomiony przystanek dla osób wysiadających "Osiedle Bukowe" wspólny z liniami 65 i 84 zlokalizowany na ul. Kolorowych Domów przed wjazdem na pętlę "Osiedle Bukowe". Odjazd autobusów linii A, 77, 97 będzie odbywał się z przystanku linii 66.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
